Юран: «Четыре изменения в составе - это моё тренерское решение»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Четыре изменения в стартовом составе. В частности нет сегодня Калинского. С чем это связано?

- Это мое решение, потому что мы все-таки немножко проседаем в средней зоне, поэтому есть мысль, которую нужно воплотить сегодня. Поэтому в целом это, может быть, и второй тайм будет для Калинского. Это мое тренерское решение.

- Какова сейчас ситуация с травмированными? В заявке сегодня нет Майга, зато появился Янсане.

- Майга там восстанавливается, там еще есть проблемы с задней поверхностью. Вчера сделали МРТ, ничего нет. Но есть дискомфорт, поэтому решили поберечь и уже спокойно в недельном цикле в следующем матче посмотреть.

- Как проходила подготовка к этому матчу, в частности про вчерашний день, который вы в Кремле провели?

- Подготовка стандартная, мы к каждому матчу готовимся, разбираем соперника, то, что мы должны делать на поле, анализируем предыдущий матч, поэтому в целом стандартное всё. К каждому сопернику мы относимся с большим уважением. Нужно разбирать по максимуму для того, чтобы добиваться положительного результата.

Что касается вчера, мы съездили, накануне великого праздника почтили память Великой Отечественной, людей, которые нам дали жизнь и дали возможность заниматься любимым делом. Я считаю, это самое главное, чтобы отдать дань, съездили командой, положили цветы, почтили минутой молчания, поэтому это нужно делать, помнить, знать, это должно оставаться в каждом поколении, та память, которую наши деды и прадеды добивались с фашизмом. Это сделали, заехали на базу, вечером была теория, и пошла подготовка непосредственно к игре.