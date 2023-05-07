Ганчаренко: «Не могу делить матчи на сложные и не сложные»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- Как добрались, много ли сил потратили на перелеты и матч с ЦСКА?

- Да нормально всё, мы знаем, что надо играть часто, поэтому зачем обращать внимание на то, что от нас не зависит. Мы сосредоточены на сегодняшней игре, это самое главное.

- Но сегодня все-таки хватит сил?

- Почему нет?

- Сложный матч был.

- Да они для нас все сложные, не могу делить на сложные и не сложные. В любом случае то, что было вчера, уже не имеет значения. Важно, что мы перекинулись и сделали, забыли о том, что было вчера. Важен только сегодняшний матч.

- Несколько основных игроков не принимают участие в игре. И Влут, и Юшин. С чем это связано?

- Может быть, за исключением Влута, да. А все остальные - это игроки… Мы от сегодняшнего матча исходим, от того, как действует соперник. Может быть, из-за того, что нам нужно делать минимальные перестановки. Только из-за этого.