Бубнов дал точный прогноз на матч «Краснодар» - «Крылья Советов»

Бывший игрок столичного «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча между «Краснодаром» и самарскими «Крыльями Советов» в 26-м туре чемпионата России.

«2:1. Ситуация «Крыльев» ухудшается. У «Краснодара» дела тоже не очень, но зато есть чему порадоваться в Кубке. На мой взгляд, по составу «быки» сильнее и должны побеждать Самару», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Поединок между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» состоится сегодня, 7 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.