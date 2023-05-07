Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал об общении с наставником «Химок» Андреем Талалаевым.

- Вы сказали, что знаете Талалаева. Можете назвать его системным тренером?

- Работа тренера зависит от набора футболистов, которыми он располагает. Нельзя прививать команде атакующий стиль, если в ней нет нападающих. Он долгое время работал в «Ахмате» - согласитесь, необычная команда, там президент Республики следит за делами клуба.

- Вам кажется, он сможет сохранить «Химки» в высшей лиге?

- Когда он шёл в команду, он понимал, с кем будет играть на финише сезона. Он знал, на что шёл, у него контракт на пять лет. Наверное, если клуб вылетит, он останется в нём на следующий сезон. В нашем футболе редко бывают случаи, когда соглашение с тренером заключают аж на пять лет. Полагаю, что он работает достаточно спокойно, хотя им предстоит игра с «Ахматом».

- Да, их ждёт выезд в Грозный.

- У него же была ситуация, когда он с «Торпедо» не поехал вместе с командой на выезд в Грозный. Может, и в этот раз не поедет (смеётся). Если он возьмёт максимум очков в следующих матчах, то зацепится за зону стыков, если хотя бы раз крупно уступит, то шансов на сохранение прописки не останется.