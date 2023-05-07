Орлов: «Чемпионство в матче со «Спартаком» будет хорошим аккордом для «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

«Чемпионство в матче со «Спартаком» будет хорошим аккордом для «Зенита». Лучше ничего представить нельзя. Если бы «Зенит» играл такой матч с «Ростовом» или ЦСКА, такого ажиотажа не было бы», - передает слова Орлова издание Sport24.

Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сегодня, 7 мая. Начало – в 18:00 по московскому времени.

За пять туров до завершения сезона «Зенит» лидирует в турнирной таблице, а «Спартак» идет третьим.