Прогноз на матч «Локомотив» - «Сочи» от Бубнова

Футбольный аналитик Александр Бубнов, который в бытность игроком выступал за московский «Спартак», поделился прогнозом на матч между «Локомотивом» и «Сочи» в 26-м туре чемпионата России.

«2:0. «Локо» - это вам не «Торпедо», с которым сочинцы легко разобрались. Уверен, железнодорожники будут иметь преимущество и уверенно обыграют гостей с юга», - приводит слова эксперта издание Sportbox.

Матч «Локомотив» - «Сочи» пройдет в понедельник, 8 мая, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Перед этим матчем «железнодорожники» занимают десятое место, а южане – девятое.