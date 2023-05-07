Быстров – Талалаеву: «Нечего давать такие пресс‑конференции, плакса»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров отреагировал на слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева после поражения от «Динамо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.

«Это судороги тренера. Необъективно, ни одного момента в точку. После таких интервью Талалаев, видимо, уже в ФНЛ. Ни одного спорного эпизода нет. Посмотри повторы, если ты идешь на пресс‑конференцию. Нечего давать такие пресс‑конференции, плакса», - цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, вчера на послематчевой пресс-конференции наставник «красно-чёрных» обвинил главного арбитра матча Сергея Карасёва в несправедливо назначенном пенальти на последних минутах игры.