«Зенит» - «Спартак»: Бубнов дал прогноз на суперматч РПЛ

В центральном матче 26-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на своем домашнем стадионе примет московский «Спартак». Об этом поединке высказался футбольный аналитик Александр Бубнов.

«3:1. Думаю, «Зенит» захочет поквитаться со «Спартаком» за то, что произошло в Кубке России. «Красно-белым» же проигрывать нельзя, иначе медальные перспективы сильно помутнеют», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало – 18:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.