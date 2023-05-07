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Бубнов дал прогноз на матч ЦСКА - «Оренбург»

07 Мая 2023 • 12:42 Комментировать

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между столичным ЦСКА и «Оренбургом» в рамках 26-го тура Премьер-лиги.

«2:1. Команда Лички показывает агрессивный атакующий футбол. Однако с обороной проблемы весьма существенные. «Армейцы» этим воспользуются, но гости обязательно потреплют ЦСКА нервы», - приводит слова эксперта издание Sportbox.

Матч ЦСКА – «Оренбург» состоится сегодня, 7 мая, начало запланировано в 16:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Lveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Бубнов Оренбург
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