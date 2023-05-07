В главных слухах недели вы узнаете, где может продолжить карьеру лидер «Зенита» Малком, в каком статусе Криштиану Роналду может вернуться в Испанию, и какую команду может принять Жозе Моуринью. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Лидер «Зенита» уедет в АПЛ

Малком проводит шикарный сезон в «Зените», и, понятное дело, на футболиста обращают внимание европейские гранды. Зимой реальный интерес к Малкому исходил из «ПСЖ», теперь же на горизонте появился «Арсенал». Поговаривают, что прогрессирующий лондонский клуб постарается подписать звезду «Зенита» ближайшим летом. Питерцы в таком случае смогут хорошо заработать на трансфере.

Неймар покинет «ПСЖ» - вариантов хватает

На фоне недовольства болельщиков Неймар всерьёз задумался о смене клубной прописки ближайшим летом. «ПСЖ» якобы тоже рассчитывает расстаться с бразильцем в рамках перестройки состава. Судя по слухам, у Неймара хватает вариантов по трансферу. Звёздного форварда связывают с тремя клубами Премьер-лиги – с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Поговаривают, что Хосеп Гвардиола не хочет видеть Неймара в своей команде из-за его непростого характера. А вот владелец «Челси» Тодд Бёли якобы уже не раз обсуждал возможность перехода Неймара с Нассером аль-Хелаифи.

Также нельзя пройти мимо информации о том, что видеть Неймара в команде хотят бразильцы из «Реала» - Винисиус Жуниор, Эдер Милитао и Родриго. Правда, далеко не факт, что Флорентино Перес прислушается к игрокам, тем более что трансфер Неймара будет дорогим.

Роналду вернётся в Испанию

Криштиану Роналду слухи стали связывать с обратным маршрутом – из Саудовской Аравии в Европу. В прессе проскакивала информация о желании португальца снова примерить на себе футболку «Реала». Правда, президент мадридского клуба Флорентино Перес якобы не хочет возвращения Роналду в качестве игрока. Перес готов предложить Криштиану лишь работу послом или место в руководстве. Но в ближайшие месяцы президент «сливочных» может и передумать.

Также ходят слухи о возможном возвращении Роналду в Премьер-лигу – в «Челси» или «Ньюкасл». Вариант с Лондоном кажется маловероятным, а вот вариант с переездом Криштиану в Ньюкасл-апон-Тайн весьма интересен, ведь «сороки» должны обеспечить себе место в Лиге чемпионов. Как тут не отметить, что владельцами «Ньюкасла» являются аравийцы.

Будущее Месси: слухов всё больше

Слухов о будущем Лионеля Месси в прессе появляется всё больше и больше. В последнее время звёздного аргентинца активно связывают с «Аль-Хилялем». Поговаривают, что саудовский клуб готов платить Месси невероятные 400 миллионов евро в год. Испытывающая финансовые трудности «Барселона», куда Лео может вернуться, якобы готова предложить оклад в 40 раз меньше.

Есть информация, что Месси склоняется к варианту с переездом в Саудовскую Аравию. Не из-за денег, а из-за желания поиграть в комфортных условиях без лишнего давления. Правда, проскакивали и сообщения о том, что Месси продлит контракт с «ПСЖ» ещё на один год. Посмотрим, как получится на самом деле.

Моуринью будет тренировать Месси

На неделе в прессе появилась информация о том, что на Жозе Моуринью выходили руководители «Челси». Обсуждалась возможность третьего пришествия португальского топ-тренера на «Стэмфорд Бридж», однако Особенный быстро отказался. В то же время ходят слухи о том, что Моуринью летом может принять другой топ-клуб. Якобы Жозе уже ведёт переговоры с «ПСЖ», работающим над поиском замены для Кристофа Галтье. Посмотреть на португальца во Франции было бы интересно, особенно если Месси останется в команде.

Слухи собирал Александр Тихий.