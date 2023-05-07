Хуниор Алонсо: «Стадион «Краснодара» — один из лучших, которые я видел в жизни»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо поделился впечатлениями от домашнего стадиона «быков».

«Этот стадион — один из лучших, которые я видел в жизни. Включил бы его в топ‑4 или топ‑5 своего рейтинга. Он не боится сравнений с любой европейской ареной и явно номер один в России», — приводит слова Алонсо «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 30-летний парагваец принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

На данный момент «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 25 туров.

Сегодня, 7 мая, «быки» на своем поле примут «Крылья Советов», начало — в 19:00 по мск.