Дуглас Сантос: «Игры со «Спартаком» - всегда чемпионские»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос пообщался с журналистами в преддверии поединка против московского «Спартака» в рамках 26-го тура чемпионата России.

«Игры со «Спартаком» - всегда чемпионские, особенные и даже больше чем особенные. Мы должны быть на сто процентов готовы физически и психологически, чтобы и на поле показать что-то невероятное», - передает слова Дугласа «Матч ТВ».

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

После 25 туров питерцы лидируют в турнирной таблице, а москвичи занимают третье место.