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Кристиан Рамирес высказался о своём будущем в «Краснодаре»

07 Мая 2023 • 11:18 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
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Через 6 ч. 50 мин.

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«На данный момент я играю за «Краснодар», полностью сфокусирован на команде. После окончания сезона подумаю о своем будущем. Сейчас концентрация на РПЛ и Кубке России», — приводит слова Рамиреса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний эквадорец принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и стал автором шести результативных передач.

Трудовой договор Рамиреса с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар
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КРАСНОДАР КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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