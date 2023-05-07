Кристиан Рамирес высказался о своём будущем в «Краснодаре»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«На данный момент я играю за «Краснодар», полностью сфокусирован на команде. После окончания сезона подумаю о своем будущем. Сейчас концентрация на РПЛ и Кубке России», — приводит слова Рамиреса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний эквадорец принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и стал автором шести результативных передач.

Трудовой договор Рамиреса с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.