Тарханов сделал точный прогноз на матч «Зенит» - «Спартак»

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от поединка между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

«Сложно сказать, будет ли игра результативной и какой счет будет на табло. Я жду красивой игры и думаю, что матч закончится 2:1 в пользу «Зенита», - передает слова специалиста издание Sport24.

«Зенит» и «Спартак» сыграют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сегодня, 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Хозяева в случае победы станут чемпионами России.