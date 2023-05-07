Генич дал прогноз на матч «Зенит» - «Спартак»

Популярный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о предстоящем поединке между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в 26-м туре Премьер-лиги.

«Абаскаль пробует разные схемы, перемещает игроков. Уверен, что это не будет скучная игра. Если «Спартак» сыграет смело, то точно будет матч-огонь! Мой вариант - обе забьют и тотал больше 2,5», - передает слова Константина издание «РБ Спорт».

Поединок состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 7 мая. Начало запланировано в 18:00 по московскому времени.

В преддверии этого матча «Зенит» лидирует в турнирной таблице, а «Спартак» занимает третью строчку.