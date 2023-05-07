Названы футболисты «Спартака», которые не сыграют с «Зенитом»

Стали известны игроки московского «Спартака», которые не примут участия в предстоящем принципиальном матче против «Зенита» в 26-м туре Премьер-лиги. На поле не выйдут полузащитники Наиль Умяров и Руслан Литвинов.

«Все игроки, кроме Умярова, готовы к матчу с «Зенитом», - заявил руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов в разговоре с «РИА Новости Спорт».

Умяров не выйдет на поле из-за травмы. Что касается Литвинова, то Руслан пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

«Зенит» примет «Спартак» на стадионе «Газпром Арена» 7 мая, начало встречи запланировано в 18:00 мск. В случае победы питерцы станут чемпионами РПЛ.