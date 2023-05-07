Тихонов назвал «Краснодар» удобным соперником для «Крыльев Советов»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ, в котором встретятся «Краснодар» и «Крылья Советов».

Тихонов отметил не самую лучшую форму обеих команд. При этом эксперт подчеркнул, что сейчас «Краснодар» выглядит достаточно удобным соперником для «Крыльев Советов».

«Краснодар» с его пошатнувшейся верой в себя выглядит удобным соперником. Хотя, конечно, он обладает блестящими игроками, способными индивидуально развалить любую защиту. Недаром Олусегун только что вошёл в двадцатку лучших дриблёров мира до 23 лет», — приводит слова Тихонова Metaratings.

На данный момент «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ и опережает 12-е «Крылья Советов» на 14 очков. Очное противостояние этих команд состоится сегодня, 7 мая. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.