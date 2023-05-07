Орлов назвал главное открытие сезона в РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Карпин раскрыл многих игроков - Комличенко, Миронова, Щетинина. Главное открытие сезона - работа Карпина - однозначно. Кто знал игроков «Ростова» год назад? Главное в работе тренера - дать возможность развиваться», - передает слова Орлова издание «Спорт-Экспресс».

После 26 туров Российской премьер-лиги «Ростов» набрал 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В последнем поединке подопечные Валерия Карпина потерпели домашнее поражение от воронежского «Факела» со счетом 0:2.