Орлов: «Дзюба забивает слабым командам, «Зенит» и ЦСКА его нейтрализовали»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Посмотрите, кому Артём забивает - командам, которые по составу ниже уровня «Локомотива». Когда он играл против ЦСКА и «Зенита», его нейтрализовали. Посмотрим, окажется ли нужен Дзюба против европейских команд», - приводятся слова комментатора на страницах «Спорт-Экспресс».

Дзюба пополнил ряды «железнодорожников» в феврале нынешнего года, подписав контракт до лета. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 34-летний нападающий провел восемь матчей, в которых отметился восемью голами и четырьмя голевыми передачами.