Конате: «Я — топ-нападающий РПЛ, считаю себя одним из лучших в России»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате высказался о своей результативности в нынешнем сезоне.

Напомним, в текущем розыгрыше РПЛ 25-летний форвард провёл 22 матча, забил 10 мячей и отдал одну голевую передачу. По мнению Конате, он является одним из лучших нападающих чемпионата России.

«Я — топ-нападающий РПЛ, считаю себя одним из лучших в России. Этот сезон проведу в «Ахмате», а дальше будет видно. Я мог бы забить ещё больше мячей за этот сезон, но 10 голов — тоже хорошо», — цитирует Конате «РБ Спорт».

Также футболист заявил, что если бы ему предложили перейти в «Реал» или «Барселону», он выбрал бы команду из Мадрида.

После 26 туров РПЛ «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. До конца турнира грозненцам осталось провести четыре встречи.