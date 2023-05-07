Шелия: «Ахмат» в топ-5? Всё в наших руках

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия оценил шансы команды завершить текущий сезон РПЛ в топ-5.

«Все в наших руках, в принципе. Следующий матч у нас с «Динамо» — если получится добиться хорошего результата в этой игре, то получится и хорошо закончить сезон, мне кажется», — приводит слова Шелии «РБ Спорт».

Вратарь отметил, что до следующего сезона еще далеко, поэтому пока рано говорить о перспективах «Ахмата», все будет зависеть от того, как команда закончит этот сезон.

Грозненский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 43 набранных очка в 26 турах.