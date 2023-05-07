Орлов назвал виновника неудач «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении московского «Спартака» во второй половине нынешнего сезона.

«Отношусь к Абаскалю с симпатией, но он не сумел за долгий перерыв подвести команду к чемпионату. Мало тактических навыков, страдает игра в обороне. Ему нужно набираться опыта. Перспективы у испанца есть», - приводятся слова Геннадия на страницах «Спорт-Экспресса».

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на выезде встретится с петербургским «Зенитом». Поединок состоится на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 7 мая, начало – 18:00 мск.

Перед этим матчем «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.