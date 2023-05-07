«Краснодар» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В 26-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Краснодар» и «Крылья Советов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Краснодар - Крылья Советов
Доступ после регистрации
Протокол игры
|16'Гарре Бенжамин (0:1)
|(1:1) Волков Сергей Евгеньевич35'
Сафонов Матвей•Волков Сергей Евгеньевич•Литвинов Вячеслав•Алонсо Хуниор•Рамирес Кристиан• 23'Сперцян Эдуард•Ахметов Ильзат•Ленини Пина• 23'Олусегун Олакунле•Кордоба Джон•Батчи Жоау
Овсянников Богдан•Зуев Александр•Евгеньев Роман•Солдатенков Александр•Горшков Юрий•Рассказов Николай•Витюгов Максим•Бабкин Сергей•Гарре Бенжамин•Цыпченко Дмитрий•Писарский Владимир 12' 32'
07 мая. Стадион "Краснодар" (Краснодар).
Бан пользователя