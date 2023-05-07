«Пари НН» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 26-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Пари НН» и «Урал».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Пари НН - Урал
Доступ после регистрации
Протокол игры
Нигматуллин Артур•Стоцкий Дмитрий•Каккоев Никита•Гоцук Кирилл•Александров Виктор•Масоэро Лукас Габриэль•Юлдошев Иброгимхалил•Глушаков Денис•Михайлов Ярослав•Сулейманов Тимур•Севикян Эдгар
Помазун Илья•Мамин Артём•Гогличидзе Лео•Бевеев Мингиян•Бегич Сильвие•Сиссе Ибраима•Егорычев Андрей•Мишкич Даниэль•Ранджелович Лазар•Каштанов Алексей•Бикфалви Эрик
07 мая. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
Бан пользователя