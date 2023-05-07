Орлов: «Малком и Клаудиньо имеют полное моральное право уйти из «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с журналистами высказался касательно возможного ухода Малкома и Клаудиньо из петербургского «Зенита».

«Ребята имеют моральное право уйти - они сделали для «Зенита» все. Пусть будут другие. В футболе всегда меняются игроки. Если Малком и Клаудиньо захотят покинуть команду, их отпустят и заработают деньги», - передает слова Орлова издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне чемпионата России Малком провел 25 поединков, в которых отметился 22 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. В свою очередь Клаудиньо принял участие в 21 матчей, записав на свой счет четыре гола и девять ассистов.