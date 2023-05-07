Игрок «Торпедо»: «Не верю, что останемся в РПЛ»

Хавбек московского «Торпедо» Иван Енин высказался касательно будущего своей команды в Премьер-лиге.

«Верю ли я в спасение? Уже все... Я верил до игры с «Ахматом», что мы можем выйти и хотя бы огрызаться, делать что-то. Но нам забили три за двадцать минут. Я уже не верю!» - приводятся слова Енина на станицах издания «Спорт-Экспресс».

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги «Торпедо» потерпело разгромное поражение от «Ахмата» со счетом 1:5.

«Автозаводцы» с 13 баллами занимают последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Москвичи отстают от идущих 15-ми «Химок» на четыре балла.