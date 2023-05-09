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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Почему сбивается прицел у лучших бомбардиров чемпионата России или Забьёт ли ещё Писарский

09 Мая 2023 • 07:10 Комментировать

Один из лучших бомбардиров первой части чемпионата России в составе ФК «Оренбург» Владимир Сычевой продолжил сезон после зимней паузы в составе самарского клуба «Крылья Советов». Почему состоялся этот переход – на этот вопрос может ответить только сам Сычевой, сменивший минувшей зимой не просто один клуб РПЛ на другой, но и в придачу ещё и фамилию.

Богач - бедняк

Сычевой родился в Симферополе, где играл до недавнего времени в уличный футбол вплоть до 2020 года. Когда ему было уже 24 года, выступал на любительском уровне, на Крымском полуострове, в соревнованиях, которые в лучшем случае соответствовали уровню третьей российской непрофессиональной лиги. Владимиру удалось перебраться в омский «Иртыш», который в настоящий момент играет во Второй лиге. Из сибирского города-миллионника Сычевой ушёл на повышение в «Оренбург». Сезон-2021/22 лучший бомбардир первой половины нынешнего чемпионата в РПЛ провёл в «Оренбурге», но в большей степени в качестве запасного игрока. А вот в сезоне-2022/23 случился неожиданный прорыв. В 15 стартовых матчах в РПЛ он забил 14 голов, ещё 3 – в розыгрыше Фонбет Кубка России, разделил с Квинси Промесом звание лучшего бомбардира первой части чемпионата и заслуженно получил приглашение в сборную России.

На Волге иллюзии развеялись

Писарский, поменяв на «Самару» аргентинских партнёров, снабжавших его более чем надёжно и плодотворно на искусственном покрытии стадиона «Газовик», стал заметно реже вписывать свою фамилию в графу «Авторы забитых мячей». Прицел сбился. А с уходом молодых лидеров клуба «Крылья Советов» Сергея Пиняева иМаксима Глушенкова в столичный «Локомотив» Владимир и вовсе забыл про забитые мячи. В результате симпатичная команда Игоря Осинькина на финише сезона борется, чтобы исключить участие в стыковых матчах.

Смена коллектива – нет забитых мячей

Помните, кто в сезоне-2022/23 стал лучшим бомбардиром в РПЛ? Задумались? И действительно, о взбудоражившем футбольный мир РПЛ год назад Гамиде Агаларове в составе угасающей ныне «Уфы» с 19 мячами, добытыми в 29 играх, сейчас вспомнят разве что в Грозном. Его переход вполне объясним: Гамид не захотел расставаться с РПЛ. Но в «Ахмате» бомбардир большой временной отрезок проводил… на скамейке запасных, лишь изредка получая возможность выйти на поле. В августе ему удалось поразить ворота «Факела». Но разве ради одного забитого мяча функционеры главного клуба Чечни брали к себе одного из лучших форвардов РПЛ 2021/22?! Уход Талалаева с поста главного тренера (а именно в нём отец Гамида – Руслан Агаларов, работающий спортивным директором в махачкалинском «Динамо», видел главную причину голевой засухи сына), ситуацию не изменил.

Сергеев – 40 мячей в ФНЛ

Побить рекорд Андрея Федькова, забившего в Первом дивизионе в 2004 году 38 мячей, у Ивана Сергеева получилось в составе ФК «Крылья Советов» в сезоне-2020/21. В 39 проведённых матчах он 40 раз поражал ворота противника! Неслучайно наставник «Зенита» Сергей Семак не пожалел казённых газпромовских денежных знаков для приобретения вологодского самородка – и уроженец города металлургов перебрался в Питер. В отличие от Агаларова, у Сергеева в активе сейчас 8 мячей. Но даже в соперничестве с натурализованными в «Зените» бразильцами (и не только), это, конечно, не та цифра, на которую рассчитывали его поклонники.

Смена коллектива, тренера, да и просто поставленных целей в новом клубе – всё это в совокупности ведёт к сбою бомбардирского прицела.

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Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Уфа Оренбург Гамид Агаларов Владимир Писарский Сергеев
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