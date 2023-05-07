Черчесов - о чемпионском коридоре «Зениту»: «Если «Спартак» не хочет делать - это его право»

Наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался относительно того, нужно ли игрокам московского «Спартака» организовать чемпионский коридор петербургскому «Зениту».

«Если «Спартак» не хочет делать коридор, это его право. Другое дело, что надо уважать соперника, который в этом году сильнее тебя. Свои поражения и победы конкурентов надо признавать», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 7 мая. Начало поединка запланировано в 18:00 по московскому времени. В случае победы питерцы досрочно станут чемпионами РПЛ.