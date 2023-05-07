Черчесов ответил, есть ли у него предложения из РПЛ

Наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался насчет возможного возвращения в Российскую премьер-лигу.

«Не можем кому-то запретить об этом думать. Но на сегодняшний день я главный тренер «Ференцвароша» и могу сказать, что ни с одним из клубов на официальном уровне разговоров не вел», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Черчесов занимает пост главного тренера «Ференцвароша» с декабря 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2024 года.

Под руководством россиянина команда из Будапешта досрочно стала чемпионом Венгрии.