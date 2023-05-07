Глебов: «Так нельзя играть, особенно дома»

Хавбек «Ростова» Данил Глебов дал комментарий после неудачного матча против воронежского «Факела» в рамках 26-го тура Премьер-лиги. Команда Валерия Карпина потерпела фиаско со счетом 0:2.

«Тяжело ли было без Валерия Карпина на бровке? Нет. Теория была на базе. Какой был разговор после матча? Сказали, что так нельзя играть. Особенно дома», - передает слова Глебова издание «РБ Спорт».

После 26 матчей «Ростов» набрал 50 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Жёлто-синие» опережают идущий третьим московский «Спартак» на одно очко.