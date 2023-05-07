Мостовой: «Матч «Зенит» - «Спартак» - модная история для хайпа»

Экс-футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался касательно предстоящего матча между петербургским «Зенитом» и столичным «Спартаком» в рамках 26-го тура Премьер-лиги.

«Зенит» в этот день может стать чемпионом. Для хайпа эта история модная. Но для футболистов не играет такой роли. В процентном соотношении 60 на 40 в пользу «Зенита», - передает слова эксперта издание «Чемпионат».

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится на стадионе в Санкт-Петербурге сегодня, 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В преддверии этого поединка питерцы занимают первое место, а москвичи – третье.