Камоцци: «Спартак» может победить любую команду в России»

Франко Камоцци, который являлся советником бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался касательно предстоящего поединка между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» в 26-м туре Премьер-лиги.

«Спартак» может победить любую команду в России. В противном случае «Спартаку» придется задуматься, почему каждый год он отстает от «Зенита». Не хочется, чтобы говорили о судействе», - передает слова Камоцци издание «Чемпионат».

Поединок «Зенит» - «Спартака» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

После 25 туров питерцы набрали 61 очко и занимают первое место. «Спартака» с 49 баллами идет третьим.