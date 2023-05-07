Гонгадзе назвал конкурентов «Зенита» в новом сезоне

Нападающий воронежского «Факела» Георгий Гонгадзе высказался о лидерстве петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге. В предстоящем матче против «Спартака» питерцы могут оформить досрочное чемпионство.

«Зенит» - это гранд РПЛ, у него хороший подбор игроков. Кто конкурент «Зениту» в следующем сезоне. На самом деле, все конкуренты: ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Краснодар», - приводятся слова Гонгадзе на страницах «РБ Спорта».

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится сегодня, 7 мая, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева уверенно лидируют в таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на третьей позиции.