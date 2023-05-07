Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Динамо» нужно не провалить остаток сезона»

07 Мая 2023 • 07:19 Комментировать

Экс-форвард московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался об атмосфере в стане «бело-голубых» после матча с «Химками» в рамках 26-го тура чемпионата Италии.

«Микроклимат в раздевалке «Динамо» не тот, что способствует хорошей игре. «Динамо» провалило выступление в Кубке и юбилейную игру. Нужно не провалить хотя бы остаток сезона», - передает слова Дмитрия издание «Чемпионат».

После 26 туров динамовцы набрали 42 балла и занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре подопечные Славиши Йокановича на своем поле встретятся с грозненским «Ахматом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Булыкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.05.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Урал Урал
2.65 3.55 2.65
Видео
07.05.23 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Оренбург Оренбург
1.56 4.50 5.60
Видео
07.05.23 в 18:00
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
1.60 4.50 5.20
Видео
07.05.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Крылья Советов Крылья Советов
1.90 3.90 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Мая
07:30 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Спартак» может победить любую команду в России»
07:25 · Россия. Премьер-лига
Гонгадзе назвал конкурентов «Зенита» в новом сезоне
07:19 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Динамо» нужно не провалить остаток сезона»
05:40 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Будет сложно, но шанс у «Спартака» есть»
05:28 · Россия. Премьер-лига
Балахнин пояснил, почему «Ростов» оказался не у дел в игре с «Факелом»
06 Мая
22:51 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Крылья Советов»: прогноз на матч чемпионата России – 7 мая 2023
22:44 · Россия. Премьер-лига
Летом «Динамо» будет избавляться от Макарова
22:39 · Россия. Премьер-лига
Видео 13-го гола Кокорина за «Арис» видео
22:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - «Спартак»: прогноз на матч чемпионата России – 7 мая 2023
21:42 · Россия. Премьер-лига
Онопко: «Где-то у нас не хватило, наверное, концентрации»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Прежде всего, хочу сказать слова благодарности предыдущим тренерам «Факела»
21:34 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА – «Оренбург»: прогноз на матч чемпионата России – 7 мая 2023
21:19 · Россия. Премьер-лига
Аппаев: «Была просто очень хорошая передача, и мне оставалось просто только попасть и всё»
20:56 · Россия. Первая лига
«Рубин» вырвал победу в матче с «Краснодаром-2»
20:54 · Россия. Первая лига
Дубль Мусаева позволил «Балтике» переиграть «Кубань»
Все новости
Рекомендуем