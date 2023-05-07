Булыкин: «Динамо» нужно не провалить остаток сезона»

Экс-форвард московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался об атмосфере в стане «бело-голубых» после матча с «Химками» в рамках 26-го тура чемпионата Италии.

«Микроклимат в раздевалке «Динамо» не тот, что способствует хорошей игре. «Динамо» провалило выступление в Кубке и юбилейную игру. Нужно не провалить хотя бы остаток сезона», - передает слова Дмитрия издание «Чемпионат».

После 26 туров динамовцы набрали 42 балла и занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре подопечные Славиши Йокановича на своем поле встретятся с грозненским «Ахматом».