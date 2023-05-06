Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением, кого бы он хотел видеть на посту главного тренера «Динамо» на следующий сезон.

«Я бы сказал так: Колыванов, Кирьяков, Кобелев, Силкин. Почему нет? Много ещё ребят есть. Я согласен с тем, что динамовцы должны быть в руководстве. Тогда и назначать будут динамовцев. Они сейчас берут иностранцев, но почему не дают шансов своим? Тем более нас нет в еврокубках сейчас, и ощущение, что долго не будет.

Хуже при российском тренере не будет, я уверен. Может, лучше будет. К тому же молодые игроки могут на них равняться. Они могут прислушиваться к бывшим игрокам клуба. Йоканович вот пришел из ниоткуда и уйдет в никуда. Лучше дать шанс динамовцам», - сказал Терёхин.