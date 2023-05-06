Александр Кокорин продолжает регулярно забивать на Кипре. В субботу вечером 32-летний российский форвард расписался в воротах АЕКа из Ларнаки. Кокорин точно пробил из центра чужой штрафной площадки после выверенной передачи от партнёра справа.

Теперь на счету Александра Кокорина 13 забитых голов в футболке «Ариса».

Напомним, что матч АЕК – «Арис» завершился со счётом 1:1. Александр Кокорин забил не только в чужие ворота, но и в свои.

Александр Кокорин играет за «Арис» на правах аренды. Россиянин имеет действующий контракт с итальянской «Фиорентиной», который рассчитан до экватора 2024 года.