Кокорин сначала забил в чужие ворота, а затем – в свои: «Арис» сыграл вничью 1:1

В субботу вечером «Арис» проводил гостевой матч чемпионата Кипра против АЕКа из Ларнаки. Игра завершилась боевой ничьей со счётом 1:1. Так уж получилось, что оба гола на свой счёт записал Александр Кокорин. Сначала (на 40-й минуте) российский нападающий поразил чужие ворота, а позже (на 59-й минуте) – свои.

Теперь на счету Кокорина уже 13 голов в 27 матчах сезона 2022/2023.

Как известно, Александр Кокорин играет за «Арис» в аренде. Права на 32-летнего форварда принадлежат итальянской «Фиорентине». Контракт Кокорина с клубом итальянской Серии А рассчитан до средины 2024 года.