Агент Тюкавина прокомментировал игровое время футболиста в «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об игровом времени своего клиента.

«У Тюкавина настрой только один – выходить на поле и приносить пользу своей команде. Сколько ему дают игрового времени, столько он и играет, эта проблема продолжается весь сезон», — приводит слова Сафонова Metaratings.

В нынешнем сезоне 20-летний Тюкавин принял участие в 34 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять голов и стал автором семи результативных передач.

После 26 туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.