Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру между московским «Динамо» и «Химками» в 26-м туре Российской премьер-лиги (1:0).

- Ожидания от игры совпали с реальностью?

- Да, «Динамо» в очередной раз не смогло себя зарекомендовать, как бы состоявшиеся мастера «бело-голубых» вышли на поле со своей непонятной мотивацией. Вся игра прошла обыденно, «Химки» не предложили ничего новаторского, но в то же время не уступали динамовцам до удаления. Гости владели территориальным преимуществом и мячом, создавали больше моментов, но до хитросплетений дело не дошло. В общем-то пенальти Смолова, решивший исход матча, был одним из немногих опасных моментов.

- Почему заработал пенальти Тюкавин, а пробил его Смолов?

- Это нормальная история. Один человек зарабатывает пенальти, а другой его выполняет, тут никакой связи нет. У некоторых игроков психологической уверенности больше, чем у остальных.

- Получается, у Смолова психологическая устойчивость лучше, чем у Тюкавина?

- В команде всегда есть люди, которые реализуют пенальти, в «Динамо» это Смолов. Значит, у Смолова больше возможностей бить пенальти, чем у Тюкавина.

- Тем не менее именно Тюкавина признали лучшим игроком матча.

- Тюкавин создал один из немногих опасных моментов, который привёл к пенальти. Обычно руководствуются простым правилом: кто забил – тот и лучший игрок, тут сработала другая логика.