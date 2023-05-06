Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил победу «бело-голубых» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги с «Химками» (1:0).

- Вас устроило качество игры «Динамо»?

- Мне не нравится выступление «бело-голубых» в последнее время, команда просто доигрывает сезон. Если бы «Динамо» и «Химки» поменялись футболками, никто и не заметил. После выхода Кутицкого на поле что-то поменялось в лучшую сторону, но в целом сам матч мне не понравился.

- Тюкавина признали лучшим игроком матча. Вы согласны с этой оценкой?

- Костя вышел на замену и заработал пенальти. Я думал, что он же его и пробьёт, но к мячу подошёл Смолов. Видимо, Фёдор не все рекорды побил, а Костя показал себя как сверхпорядочный человек.