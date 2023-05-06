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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков — об игре «Динамо»: «Главная причина – это тренер»

06 Мая 2023 • 18:43 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
14.05 16:30

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался об игре «бело-голубых» под руководством Славиши Йокановича.

«У «Динамо» нет ни результата, ни качественной игры. Мне кажется, главная причина – это тренер. Нельзя сказать, что в этом сезоне у команды был яркий отрезок, когда все сказали бы: «Вау, «Динамо» – супер». Нет, этот сезон скомканный», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка за 26 матчей. В следующем туре подопечные Йокановича примут «Ахмат». Встреча состоится 14 мая.

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Динамо Москва Виталий Дьяков Славиша Йоканович
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ДИНАМО МОСКВА АХМАТ
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