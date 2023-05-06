ЭСК вынесла решение по эпизоду матча «Спартак» - «Краснодар»

На сайте Российского футбольного союза была опубликована информация об итогах последнего заседания экспертно-судейской комиссии (ЭСК). В числе прочих эксперты рассмотрели один эпизод матча «Спартак» - «Краснодар». Речь о моменте на 70-й минуте, когда Владислав Безбородов не назначил пенальти в ворота «красно-белых».

ЭСК поддержала решение Безбородова. Действия Тавареша в борьбе со Сперцяном комиссия признала ненаказуемыми, поскольку «этот контакт не являлся очевидным препятствованием продвижению нападающего к мячу, который преувеличил последствия данного контакта, упав на газон неестественным образом».

Комиссия отмечает, что изначально игрок атаки совершал задержку за футболку, за счёт чего получал преимущество в борьбе. ЭСК видит здесь фол в атаке.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Краснодар» со счётом 4:3.