Президент «Урала» Иванов выдвинул свою кандидатуру в правление РПЛ

В конце апреля во время общего собрания Российской премьер-лиги было утверждено положение о правлении лиги, в которое войдут семь человек, включая президента и исполнительного директора.

Свою кандидатуру в правление РПЛ выдвинул президент «Урала» Григорий Иванов. Об этом ТАСС рассказал президент РПЛ Александр Алаев.

Алаев отметил, что правление будет формироваться перед началом следующего сезона. По словам главы Премьер-лиги, другие клубы пока что не выдвигали свои кандидатуры.

Стоит добавить, что состав правления РПЛ будет определён по итогам закрытого голосования.