Мостовой прокомментировал новость о том, что он не смог заполнить анкету для обучения на тренера

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой дал комментарий по поводу новости о том, что он не смог заполнить анкету. Сообщалось, что из-за ситуации с анкетой обучение экс-игрока «Сельты» на тренера находится под угрозой.

«Что-то произошло с документами, но, думаю, ничего серьёзного. Похоже, застопорилось с праздниками. Информацию получил. Всё в силе. Будем продолжать процесс с тренерской лицензией», - сказал Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Александр Мостовой завершил профессиональную карьеру футболиста в 2005 году. Теперь он рассчитывает попробовать себя на тренерском поприще.