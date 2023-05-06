«Не мой уровень»: Мостовой отреагировал на информацию о приглашении в детскую академию

В прессе появилась информация о том, что Александра Мостового хотят видеть тренером в детской академии севастопольского «Арсенала». Сам Мостовой дал комментарий на этот счёт.

По словам Мостового, соответствующего предложения он не получал. Информацию он знает только из прессы.

«Рассматриваю спокойно: есть предложение и есть. Я это не комментирую. Всё-таки это не мой уровень работы», - сказал Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ранее сообщалось о том, что обучение Александра Мостового на тренера находится под угрозой.

Добавим, что Мостовой повесил бутсы на гвоздь в 2005 году.