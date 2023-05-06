Мостовой не смог заполнить анкету, его обучение на тренера под угрозой

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой рассчитывает получить тренерскую лицензию и попробовать себя на тренерском поприще. Впрочем, его обучение на тренера находится под угрозой.

Как стало известно «РБ Спорт», Мостовой не смог заполнить анкету в академии Российского футбольного союза (РФС). Отмечается, что инструкторы академии не один раз напоминали экс-футболисту испанской «Сельты» о необходимости заполнить анкету, однако он до сих пор этого не сделал.

Напомним, что Александр Мостовой завершил профессиональную футбольную карьеру летом 2005 года.