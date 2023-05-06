МВД ограничило вместимость «Лужников» до 15 тысяч человек – там пройдёт суперфинал Кубка России

МВД установило ограничение на вместимость главной футбольной арены страны. Поскольку «Лужники» не соответствуют приказу 10.92, на стадион по решению МВД может приходить не более 15 тысяч зрителей. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

В «Лужниках» своих соперников принимает «Торпедо», однако на игры команды приходит мало зрителей, поэтому ограничение не должно сказаться. А вот проведение суперфинала Кубка России с 15 тысячами зрителей на столь большом стадионе (общая вместимость превышает 75 тысяч человек) теперь выглядит не самым разумным решением. Тем более что на суперфинале будет работать система Fan ID.

Суперфинал Кубка России пройдёт 11 июня. В нём ЦСКА сыграет с победителем матча «Краснодар» - «Урал».