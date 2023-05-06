Рамирес: «Хочется выиграть все оставшиеся матчи в РПЛ»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес высказался об оставшихся матчах команды в нынешнем сезоне.

Напомним, «быкам» осталось провести пять матчей в РПЛ, а также принять участие в финале Кубка России (Пути регионов) против «Урала». По словам Рамиреса, «Краснодар» настроен выиграть первый трофей в истории клуба, однако сейчас команда полностью сконцентрирована на играх в чемпионате России.

«Впереди нас ждут игры против «Крыльев» и «Зенита». Мы двигаемся шаг за шагом. Конечно, хочется выиграть все оставшиеся матчи в РПЛ. Сейчас фокус на игре против Самары», — цитирует Рамиреса «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт завтра, 7 мая, против «Крыльев Советов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Отметим, что после 25 туров РПЛ «быки» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков.