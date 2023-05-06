Уилкшир: «Черчесов всегда добивается результата»

Экс-футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о российском специалисте Станиславе Черчесове, ныне занимающем пост главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Не долго проработал с Черчесовым, но даже за это время понял, у этого человека сильный характер и воля - этот тренер всегда добивается результата. Каждый тренер должен быть вожаком», - передает слова Уилкшира издание Sport24.

Под руководством Черчесова «Ференцварош» досрочно стал чемпионом Венгрии. Срок трудового соглашения Станислава Саламовича с клубом рассчитан до середины 2024 года.