Прогноз на матч «Торпедо» - «Ахмат» от Бубнова

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги московское «Торпедо» на своем поле примет грозненский «Ахмат». Прогнозом на этот поединок поделился бывший защитник столичного «Спартака» Александр Бубнов.

«0:1. «Торпедо» обречено, тут никаких сомнений нет. «Ахмат» по всем параметрам сильнее. Грозненцы прогрессируют и уверенно себя чувствуют в верхней части турнирной таблицы», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч между «Торпедо» и «Ахматом» состоится сегодня, 6 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию игры проведет Liveresult.ru.